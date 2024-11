No aniversário de morte de Gugu Liberato, Rose Miriam lamenta saudade: Eu e nossos três filhos sofremos a dor

Nesta quarta-feira, dia 20, completa cinco anos da morte de Gugu Liberato. O apresentador morreu após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando.

Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu, usou as redes sociais para lamentar a saudade e recordar alguns momentos em família. Emocionada, ela falou com carinho do marido e como é difícil viver sem ele.

Hoje, dia 20 de novembro de 2024, completam 5 anos que Gugu voltou para a casa de Deus. Hoje, é lá a sua moradia eterna, ao lado daquele quem criou os céus e a terra, e bem ao lado do nosso amado e cuidadoso e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo; e mais!! Está também rodeado de anjos!!

Em seguida, Rose contou um pouco como era a relação da família:

Quer situação de vida melhor do que essa?! Não há, não é mesmo?! É difícil viver aqui na terra sem o Gugu! Eu e nossos três filhos sofremos a dor e a angústia da saudade? Pois Gugu, a quem eu o chamava de anjo, não era homem que economizava sorrisos; seus sorrisos e suas risadas eram largas e brotavam do coração. Gugu esbanjava bondade e compaixão pelo próximo, algo difícil de se ver hoje em dia em um mundo tão competitivo, não é mesmo?! Foi difícil me ver sozinha com três adolescentes sem o pai para me auxiliar. O Gugu era o cabeça da casa. Éramos muito unidos; e, amor , afinidade e conexão nunca nos faltaram!

No final, Rose mandou um recado para a mãe de Gugu e exaltou a força da mesma:

Gostaria de deixar claro que oro à Deus incessantemente para que dê conforto e paz para o coração da vovó Maria; pois, não há dor nessa vida mais lancinante que é perder um filho! Ela está nas minhas orações! Mas ela é uma mulher de fibra, uma mulher de Deus , cheia de fé , e isso nos conforta! Eu não sei se teria a mesma força que ela tem! Mas ela está sob a proteção do Pai, que envia anjos para estarem ao redor dela! GUGU VIVE!! Estarei com ele em breve, porque os dias se seguem rapidamente. Amém!