Após 9 anos, integrantes do One Direction se encontram em funeral de Liam Payne

O velório de Liam Payne está acontecendo nesta quarta-feira, dia 20 após mais de um mês da morte do cantor, que caiu da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina no último dia 16 de outubro.

Em cerimônia privada apenas para familiares e amigos próximos, na Catedral de São Paulo em Wolverhampton, cidade em que Payne cresceu no Reino Unido, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Harry Styles, ex-membros da One Direction compareceram para se despedirem do amigo.

Além da namorada de Liam, Kate Cassidy, outros rostos conhecidos foram o do apresentador, James Corden, junto com o cocriador da boyband, Simon Cowell , que ajudou a lançar a carreira da banda no The X Factor em 2010.

De acordo com o jornal britânico The Sun, uma fonte falou sobre o cortejo:

Sua família fez de tudo para organizar um velório perfeito e dar a ele a despedida que Liam merece. Ele pode ter sido uma estrela do pop global, mas Geoff e Karen [pais do cantor] sempre o verão como apenas um menino.