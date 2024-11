Ribeirão Pires é pioneira em ações para oferta de cannabis medicinal

A Prefeitura de Ribeirão Pires lidera regionalmente ações para democratizar o acesso gratuito dos moradores a medicamentos formulados de derivados vegetais a base de canabidiol.O município, que foi o primeiro do Estado a criar, em 2022, legislação própria para a dispensação de cannabis medicinal na rede pública de saúde para pacientes com prescrição médica – uma das primeiras cidades no Brasil a regulamentar o tema -, inscreveu projeto para captação de recursos no edital de emendas da Frente Parlamentar da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) que atua especificamente pela causa.

No último fim de semana, Ribeirão Pires participou da Expo Cannabis Brasil 2024, evento que contou com presença dos deputados estaduais Caio França e Eduardo Suplicy, que integram a Frente Parlamentar de Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. É por meio deste grupo que a Prefeitura inscreveu projeto para captação de recursos. Em outubro, o prefeito Guto Volpi recebeu representantes da Associação Terapêutica de Cannabis Medicinal Flor da Vida, que desenvolve projetos sociais voltados à oferta de medicamentos gratuitos a pessoas em situação de maior vulnerabilidade. A atividade foi acompanhada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.

“Parcerias como essa, apoios de lideranças na esfera estadual e nacional e a busca por novidades coloca mais uma vez Ribeirão Pires como protagonista regional de soluções em saúde pública. O objetivo é a garantia do bem-estar daqueles que mais precisam dos serviços do município”, avaliou o prefeito Guto Volpi.