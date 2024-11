Juliette dá declaração sobre homens feios : Agora o cancelamento vem

Eita! Juliette participou do videocast Acessíveis, comandado por Titi Muller e MariMoon, e deu o que falar com uam declaração. Durante sua participação, a cantora falou sobre homens feios e as decepções que já teve com os mesmos. Segundo ela, esses homens são inseguros e fazem de tudo para se sentirem superiores.

- Eu gosto de homem estranho, gostava, porque eu tive muita decepção com homem feio. Eu entendi uma coisa e prestem atenção, garotas! Isso é muito sério! Uma pessoa feia, um homem feio, ele é inseguro, então ele quer descontar as coisas em você e ser superior. Ele quer ser sempre superior e vai botar você para [baixo], sabe? Eu vou colocar ela para eu me sentir melhor.

Atualmente namorando com Kaique Cerveny, Juliette revelou que o amado é super bem resolvido e está tudo bem:

- Então agora eu estou com um bonito, que é super bem resolvido e então está tudo bem.

Após a repercussão da declaração, a cantora e ex-BBB usou a sua conta no X para se pronunciar:

É, galera. Agora o cancelamento vem. Briguei com os feios, escreveu.