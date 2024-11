Nadal se emociona na despedida no Palácio de Esportes

Rafael Nadal viveu uma terça-feira diferente no Palácio de Esportes José María Martín, em Málaga, onde a Espanha acabou eliminada pela Holanda nas quartas de final da Copa Davis, por 2 a 1, marcando a despedida do astro espanhol das quadras. Emocionado, o veterano de 38 anos fez um discurso de agradecimento emocionado, disse que ainda gosta de jogar tênis, apesar dos problemas físicos e celebrou a carreira vitoriosa como a realização de um sonho.

"Sou muito sortudo por receber tanto carinho. Sou eu quem deveria agradecer, a tantas pessoas, que é difícil saber por onde começar", disse Nadal, enquanto ouviu mais uma vez o "Vamos, Rafa", que tanto o empurrou em quadra. "Muitas pessoas trabalham duro, tentam o seu melhor todos os dias. Eu tenho tido muita sorte e só quero ser lembrado como uma boa pessoa e um garoto que seguiu seus sonhos de uma pequena vila de Mallorca e conquistou mais do que eu jamais sonhou."

Humilde, o astro espanhol ainda se definiu como satisfeito pelas façanhas na modalidade. "Eu deixei aquele garoto orgulhoso", frisou. "Os títulos, os números, eles estão marcados. As pessoas provavelmente sabem disso."

Nadal dedicou as vitórias e títulos ao apoio das arquibancadas. "Sinceramente, são 20 anos de carreira profissional em que a torcida sempre me animou, nos bons momentos me ajudou a conquistar o próximo ponto e nos momentos difíceis me incentivou a continuar lutando. Na Espanha e no mundo em geral, me senti muito feliz por receber tanto carinho."

Com poucos jogos nos últimos meses e batalha incessante contra as dores, o ex-número 1 do mundo admitiu que a aposentadoria acabou sendo a única saída encontrada pelo desgaste físico. "A realidade é que você nunca quer que esse momento chegue, não estou cansado de jogar tênis, mas meu corpo não quer mais jogar tênis", lamentou Nadal. "Tenho de aceitar a situação, me sinto super privilegiado, consegui transformar um dos meus hobbies em minha carreira, e demorou muito mais do que eu imaginava. Só posso ser grato à vida."

Por fim, fez agradecimento especial à seleção espanhola, aos amigos e familiares. "Gostaria de agradecer a toda a seleção espanhola que está aqui. Todos vocês me permitiram jogar nesta Copa Davis. Não saiu como queríamos, mas dei tudo o que tinha", disse. "Muitos dos momentos mais emocionantes da minha carreira foram com muitas das pessoas que estão aqui, foi um enorme privilégio. Alcançamos tantas coisas incríveis juntos e agora é hora de todos vocês continuarem a alcançá-las."

Sem definir o que fará no futuro, se mostra em paz. "Estou tranquilo porque recebi uma educação que me permite encarar (minha nova vida) com tranquilidade. Tenho uma ótima família ao meu redor que me ajuda", afirmou, se dirigindo aos entes queridos com lágrimas nos olhos.