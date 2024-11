Seleção brasileira volta a jogar apenas em março

A seleção brasileira empatou por 1 a 1 com o Uruguai, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e fechou o calendário de compromissos de 2024 na quinta colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O fim da temporada coloca o Brasil em uma atmosfera de melancolia, que só poderá ser dissipada ao longo do próximo ano.

Em 2025, serão disputados os últimos seis jogos das Eliminatórias, durante Datas Fifa em março, junho e setembro. A seleção também irá a campo para disputar amistosos, ainda não definidos, em dois períodos estabelecidos pela Fifa: 6 a 14 de outubro e 10 a 18 de novembro.

O Brasil está na quinta colocação do torneio classificatório para a Copa, com 18 pontos. Nas Eliminatórias, os seis primeiros colocados garantem vaga direta na Copa e o sétimo disputa repescagem. Equador e Colômbia estão em quarto e terceiro, respectivamente, ambos com 19 pontos. Já o Uruguai é vice-líder, com 20 pontos, cinco a menos que a líder Argentina.

Veja os próximos jogos da seleção brasileira (horários e locais a definir):

20/03 - Brasil x Colômbia - Eliminatórias (13ª rodada)

25/03 - Argentina x Brasil - Eliminatórias (14ª rodada)

05/06 - Equador x Brasil - Eliminatórias (15ª rodada)

10/06 - Brasil x Paraguai - Eliminatórias (16ª rodada)

04/09 - Brasil x Chile - Eliminatórias (17ª rodada)

09/09 - Bolívia x Brasil - Eliminatórias (18ª rodada)

06/10 a 14/10 - Janela para amistosos

10/11 a 18/11 - Janela para amistosos