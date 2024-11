Poupatempo facilita mamografia com agendamento por aplicativo

O governo de São Paulo anunciou que o aplicativo Poupatempo passou a contar com uma nova funcionalidade para que mulheres, com idade entre 50 e 69 anos, possam realizar agendamentos de mamografia do programa Mulheres de Peito. O objetivo é preventivo, de forma a fazer o rastreamento para detecção precoce do câncer de mama.

A plataforma agora oferece um calendário com datas, horários e locais disponíveis para os exames. Após realizar a escolha, a usuária é direcionada pelo aplicativo para o 0800 da Central de Regulação de Oferta de Serviços para confirmação dos agendamentos.

O serviço, gratuito, pode ser acessado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O procedimento de agendamento é simples e fácil e pode ser concluído em até oito minutos, de acordo com o governo. Cabe ressaltar que a paciente não pode ter realizado exames nos últimos dois anos – não há necessidade de pedido médico.

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), autora da lei que regulamenta e implementa o Programa Saúde da Mulher Paulista (Lei 17.760/2023), comemora a desburocratização e a facilitação do processo de agendamento desse serviço fundamental para a saúde feminina. “Eu recebo essa novidade com muita alegria. A gente costuma dizer sempre que a prevenção é o melhor remédio, e incentivar que exames como esse sejam feitos é muitas vezes evitar que uma doença se agrave. É muito importante utilizar toda a tecnologia que temos, que o Estado tem, com mamógrafos e ultrassom, para que a saúde da mulher seja cuidada”, disse Ana Carolina.

“Poder facilitar esses agendamentos é primordial para que a mulher possa gerenciar seu cuidado com a saúde, especialmente sabendo da rotina corrida e multitarefas das mulheres”, continuou.

Iniciativas como essa têm relação direta com o Programa Saúde da Mulher Paulista, que tem a finalidade de promover o desenvolvimento de ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde da mulher no Estado de São Paulo. “Essa lei chama a atenção para a facilitação do acesso à saúde, para que seja mais rápido e ao mesmo tempo mais humanizado, cuidando para que a mulher tenha atendimento desde a atenção primária e para que seja criado o hábito de fazer exames, que isso se torne parte da rotina e do planejamento familiar”, avalia Ana Carolina.

MULHERES DE PEITO

Criado em 2014, o Mulheres de Peito é uma iniciativa da Secretaria da Saúde para incentivar mulheres a realizar o exame de mamografia para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

“Cada serviço oferecido, seja no cuidado à saúde, na proteção contra a violência ou no apoio à autonomia financeira, tem um papel essencial para melhorar a vida das mulheres. A nossa missão é garantir que elas tenham acesso a tudo o que precisam para viver com dignidade e qualidade de vida”, ressaltou a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.