Santos terá técnico do sub-20 no comando do time principal na última rodada da Série B

A diretoria do Santos já definiu quem vai comandar a equipe principal na última rodada da Série B após a demissão do técnico Fábio Carille. Leandro Zago, treinador do sub-20, vai dirigir o elenco principal na despedida do clube da Série B do Campeonato Brasileiro.

Zago surge como um nome de emergência, já que a cúpula santista ainda não definiu quem vai ser o treinador para a temporada 2025. Além de liderar o sub-20, o funcionário do clube também trabalhou com o sub-23 na disputa do Campeonato Brasileiro de aspirantes.

Nessa busca por um nome para ficar no banco de reservas na rodada final da Série B, Marcelo Fernandes chegou a ser cogitado. No entanto, essa ideia foi abortada já que o profissional era treinador da equipe no rebaixamento da Série A no ano passado. A justifica para a mudança de planos foi preservar o auxiliar fixo.

Carille foi demitido do clube nesta segunda-feira mesmo cumprindo o objetivo de recolocar o Santos na elite do futebol nacional. Apesar do título, o treinador enfrentava uma forte rejeição por parte da torcida pelo futebol apresentado durante a campanha.

O Santos encerra a sua participação na Série B diante do Sport, na Ilha do Retiro. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo. Com 68 pontos até aqui, o time da Vila Belmiro chega à última rodada com 61% de aproveitamento no torneio.