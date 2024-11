Em vídeo descontraído, Príncipe Harry faz tatuagem no pescoço

Já imaginou ver Príncipe Harry tatuado? Pois é, em nome da divulgação da próxima edição do Invictus Games, do qual é embaixador, o Duque de Sussex surgiu em um vídeo fazendo uma tatuagem - fake, é claro - no pescoço. O desenho foi feito pelo famoso Jelly Roll, astro da música country, que será a atração principal da cerimônia de encerramento.

No vídeo, é possível ver uma conversa entre Jelly e Harry, antes mesmo do início da tatuagem.

- E aí! Sou um grande fã, cara. Você sabia que eu não conseguia acreditar quando me ligaram e me disseram que o príncipe Harry queria fazer uma tatuagem hoje? Eles queriam que eu fizesse a primeira tatuagem dele? Essa é a coisa mais legal de todas! Vamos te dar uma tatuagem sobre os Jogos Invictus, diz Jelly.

- Não, eu vim aqui para pedir para você fazer os Jogos Invictus. Não tem tatuagem aqui. Eu não posso fazer uma tatuagem!, disse Harry.

- Eu vou jogar os Jogos Invictus, você só me deixa fazer sua primeira tatuagem, argumentou o cantor.

- Tudo bem, dane-se, vamos lá, confirma Harry.

- Temos que atacar o pescoço!, diz o cantor.

- Eu estava pensando na parte inferior das costas ou no meu bumbum, argumenta Harry.

- Ninguém quer ver seu bumbum, Harry!, diz Jelly.

- Não, esse é o lugar onde ninguém vai ver, rebate Harry.