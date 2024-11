BoE abre consulta para mudar regulamentação de estrutura financeira

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) abriu consulta para introduzir um conjunto de Regras Fundamentais para Infraestruturas do Mercado Financeiro do Reino Unido (FMIs), que são importantes para uma operação tranquila e segura do sistema financeiro britânico, bem como da economia em geral. A consulta deve mudar a regulamentação de estrutura financeira e as FMIs devem aumentar a eficácia da supervisão do BoE, apoiando a estabilidade financeira do Reino Unido, informou a instituição.

As regras fornecerão maior clareza sobre os resultados desejados pelo BoE em áreas como governança, resiliência financeira e operacional, além da consideração dos impactos das FMIs no sistema financeiro. A mudança também reforçará o compromisso do BC com os padrões internacionais de regulamentação.

A dirigente do BoE, Sarah Breeden, disse que a oportunidade deixa claro o que se espera das empresas que são supervisionadas pela instituição. "Junto com nossa abordagem atualizada para supervisão, isso marca o próximo estágio do BC projetando um regime regulatório ágil, eficaz e voltado para o futuro", explicou.