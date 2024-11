G20: Primeiro-ministro britânico diz que Putin é autor de seu próprio exílio

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou nesta terça-feira, 19, que o presidente russo Vladimir Putin faltou pelo terceiro ano consecutivo à cúpula de líderes do G20, sendo "autor de seu próprio exílio". O britânico voltou a pedir o fim da guerra da Rússia na Ucrânia.

"Pelo terceiro ano consecutivo, Putin não participou nesta cúpula. Ele é o autor de seu próprio exílio", disse Starmer, em entrevista coletiva, após participar da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro. "No milésimo dia desta guerra ilegal, eu digo novamente: acabem com a guerra, saiam da Ucrânia, e, neste momento, em que os desafios globais estão nos afetando domesticamente, a liderança britânica importa", declarou.

Questionado sobre o comunicado final do G20, que não trouxe menção direta à Rússia no conflito, Starmer lembrou que o grupo de líderes era diverso, mas disse ter usado cada oportunidade que teve para expressar sua posição sobre a Ucrânia, tanto nas sessões da cúpula de líderes quanto em reuniões bilaterais. Sobre as notícias de que a Rússia estaria se preparando para uma guerra nuclear, o britânico definiu como uma "retórica irresponsável".

"Há uma retórica irresponsável vinda da Rússia, e isso não vai retirar o nosso apoio à Ucrânia", declarou.