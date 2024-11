'MasterChef Confeitaria' estreia na Max e no Discovery Home & Health em 22 de novembro

A primeira temporada do reality show culinário MasterChef Confeitaria estreia no dia 22 de novembro, na Max e no canal Discovery Home & Health, às 19h. Repleto de desafios e tensão e com uma pitada mais doce, os episódios da produção serão exibidos toda sexta-feira, no mesmo horário.

O reality show de sucesso MasterChef Brasil ganha uma edição inédita em comemoração aos 10 anos do programa no ar. Nesta nova temporada, a série apresenta pela primeira vez 12 especialistas em sobremesas, que terão que usar criatividade e habilidades técnicas para ultrapassar os obstáculos da competição, até conquistar os tão sonhados troféu e prêmio em dinheiro do MasterChef Confeitaria.

O júri fica a cargo dos experientes e já conhecidos pelo público Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que trarão toda a sua expertise e suas avaliações críticas aos pratos apresentados. Para completar a bancada de jurados, Diego Lozano, de São Bernardo — eleito em 2007 e 2015 como o melhor chocolatier brasileiro no concurso internacional World Chocolate Masters — chega para acrescentar seu olhar de especialista no segmento de confeitaria. A apresentadora Ana Paula Padrão conduz o programa e intermedia os embates entre jurados e participantes, encerrando a sua atuação no reality show culinário.

A cada episódio, os competidores enfrentarão dois desafios que irão demandar tanto técnica quanto criatividade. O reality trará situações intensas, incentivando os confeiteiros a explorar métodos específicos e habilidades incomuns do seu dia a dia.

MasterChef Confeitaria é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health, com direção de Marisa Mestiço. Na Band, o programa estreou no último dia 19 de novembro e será exibido às terças e quintas-feiras, sempre às 22h30.

