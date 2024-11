Fábricas de Cultura preparam programação gratuita em Diadema e São Bernardo

No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data historicamente conhecida por ser um marco importante na luta contra o racismo e pela promoção da igualdade racial no país, será celebrada no sábado, 23, com uma programação gratuita das Fábricas de Cultura – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional – localizadas em Diadema e São Bernardo.

Confira a programação em cada região:

Na Fábrica de Cultura Diadema a roda de conversa "Como lidar com as micro agressões raciais?", conduzida pela psicóloga Ana Cláudia, propõe um espaço de acolhimento e reflexão para discutir os efeitos nocivos do racismo na saúde mental da população negra. Com base em pesquisas que apontam o impacto do "Dano por Estresse Traumático de Base Racial" (Carter, 2007) e as consequências físicas e psíquicas do estresse constante causado pelo racismo (Silva, 2005), a atividade proporcionará ferramentas para os participantes poderem reconhecer, enfrentar e mitigar os efeitos das micros agressões raciais.

Além da troca de experiências, os participantes serão convidados a praticar técnicas de relaxamento, promovendo o autoconhecimento emocional e incentivando formas mais serenas de lidar com essas situações no dia a dia.

Já na Fábrica de Cultura São Bernardo, a partir das 13h, haverá um evento Especial Consciência Negra, com diversos artistas, atrações musicais e palestras. Entre elas estão palestras em parceria com o CAPS para falar sobre saúde mental e o incentivo à cultura, como a do palestrante Soul Afra (Psicólogo do CAPS e Artista de Rap); desfile de moda da Estilo Afro e apresentações musicais como Maloka Street (Grupo de Rap de SBC), Dj Cassiano (Dj da região de SBC) e Amoroso (Artista de MPB de SBC).

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita. Classificação: Livre

Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!

Sábado, 23, em ambas as unidades.

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

Roda de conversa "Como Lidar com as Micro Agressões Raciais?"

Das 15h às 17h

Fábrica de Cultura São Bernardo

Av. Armando Ítalo Setti, 80, Baeta Neves – São Bernardo do Campo | Tel: (11) 3246-4100

Especial Consciência Negra

A partir das 15h