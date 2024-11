Warner Bros. Pictures anuncia painel de Senhor dos Anéis na CCXP24

Após exatos 10 anos da exibição de O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exércitos na primeira edição da CCXP, em 2014, a Warner Bros. Pictures marcará presença na edição de 2024 levando a energia da Terra-Média ao evento que contará com painel exclusivo e pré-estreia de O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim.

A nova animação levará os fãs à loucura em um evento realizado pelo estúdio pela primeira vez durante a ‘Spoiler Night’, que acontece dia 4 de dezembro, quarta-feira, um dia antes da abertura oficial da feira e é restrita apenas para convidados e imprensa.

O painel contará com a presença dos dubladores de Hera, Wulf e Helm, que são interpretados por Jéssica Vieira, Felipe Drummond e Jorge Vasconcelos, respectivamente. Após o bate-papo, para encerrar com chave de ouro, o filme será exibido pela primeira vez no Brasil no Palco Thunder by Claro tv+, apresentando aos fãs a história que se passa 183 anos antes dos eventos narrados na famosa trilogia de filmes.

Dirigido por Kenji Kamiyama, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim é baseado nos livros de J.R.R. Tolkien e conta sobre o destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo, o lendário nono Rei de Rohan.

O filme chega aos cinemas de todo o país em 5 de dezembro, também em versões acessíveis. Para mais informações, consulte os cinemas de sua cidade.

PAINEL O SENHOR DOS ANÉIS: A GUERRA DOS ROHIRRIM

4 de dezembro (quarta-feira)

18h30

Palco Thunder by Claro tv+

O anime original da New Line Cinema, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, traz de volta ao público o mundo épico da trilogia “O Senhor dos Anéis”, baseado nos reverenciados livros escritos por J.R.R. Tolkien.

Sob a direção do premiado cineasta Kenji Kamiyama (séries animadas “Blade Runner: Black Lotus” e “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”), o talentoso elenco de vozes de O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim é liderado por Brian Cox (série “Succession”) como Helm Hammerhand, o poderoso Rei de Rohan; Gaia Wise (“Por Aqui e Por Ali”) como sua filha Hera; e Luke Pasqualino (“Expresso do Amanhã”) como Wulf. Miranda Otto, que teve uma performance inesquecível e premiada na trilogia “O Senhor dos Anéis”, reprisa seu papel como Éowyn, a Dama do Braço de Escudo de Rohan, agora como narradora da história. O elenco de vozes inclui ainda Lorraine Ashbourne (série “Bridgerton”, da Netflix), Yazdan Qafouri (“Passei por Aqui”), Benjamin Wainwright (série “Mundo em Chamas”), Laurence Ubong Williams (“Cruzando a Linha”), Shaun Dooley (série “The Witcher”), Michael Wildman (“Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw”), Jude Akuwudike (“Beasts of No Nation”), Bilal Hasna (série “Sparks”) e Janine Duvitski (série “Benidorm”).

Ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de filmes, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim conta o destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo, o lendário nono Rei de Rohan. Um ataque repentino de Wulf, inteligente e implacável lorde Dunlending, em busca de vingança pela morte de seu pai, obriga Helm e seu povo a uma última e ousada estratégia, buscando refúgio na antiga fortaleza de Hornburg - que mais tarde será conhecida como o Abismo de Helm. Em uma posição cada vez mais desesperadora, Hera, a filha de Helm, deve se armar de coragem para liderar a resistência contra um inimigo mortal disposto a destruir tudo e todos que encontrar em seu caminho.

Com Kenji Kamiyama na direção, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim tem produção da vencedora do Oscar, Philippa Boyens, da equipe de roteiristas das trilogias “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”, ao lado de Jason DeMarco e Joseph Chou que, além de seus muitos projetos de animação, foram produtores parceiros da série “Blade Runner: Black Lotus”. Assinam a produção executiva Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood e Toby Emmerich. O roteiro foi escrito por Jeffrey Addiss & Will Matthews e Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou, a partir do argumento de Addiss & Matthews & Boyens, baseado nos personagens criados por J.R.R. Tolkien. Na equipe de produção criativa de Kamiyama estão artistas da trilogia “O Senhor dos Anéis”, como os diretores de arte vencedores do Oscar, Alan Lee e Richard Taylor, além do estimado ilustrador de Tolkien, John Howe.

A New Line apresenta uma produção da Warner Bros. Animation e Sola Entertainment, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, que será distribuído nos cinemas de todo o mundo pela Warner Bros Pictures, com lançamento no Brasil em 5 dezembro.