Brunna Gonçalves revela dificuldade para escolher nome do bebê com Ludmilla: - A gente quer um nome pequeno e que quase ninguém tenha

Brunna Gonçalves surgiu nas redes sociais para contar que ela e Ludmilla estão com dificuldades para escolher um nome para o bebê que estão esperando juntas, pois querem algo raro e que seja pouco usado. Nos Stories do Instagram, a dançarina gravou um vídeo deitada com a esposa e comentou que ainda estão elencando as opções.

Brunna começou explicando que já pensaram em um nome de menino que gostaram, mas ainda para menina ainda falta Ludmilla pensar em uma ideia. Após terem as opções em mãos, elas planejam sortear para decidir como o baby Brumilla irá se chamar.

- Estamos aqui na saga de escolher o nome para essa criança, gente. Que dificuldade? Mas eu acho que de menino a gente está quase decidindo. Agora, de menina, eu tenho uma escolha e a Ludmilla está procurando a dela. A gente vai sortear para ver qual vai ser.

Em seguida, a famosa falou sobre como não é nada fácil pensar em algo diferente:

- A gente quer um nome pequeno e que quase ninguém tenha. A essa altura do campeonato, 2024, cheio de gente no mundo, a gente está querendo muito. Mas o de menino eu não conheço ninguém com o nome que a gente escolheu. Mas de menina, está difícil.