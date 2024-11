Maiara, da dupla com Maraisa, abre o coração: Eu quero um amor para ficar para sempre

Maiara, da dupla com Maraisa, publicou um texto esperançoso sobre o amor na última segunda-feira, dia 18. A cantora compartilhou uma sequência de fotos e, na legenda, escreveu que ainda acredita que pode encontrar a pessoa ideal.

Claramente ainda sou a das que acreditam no amor verdadeiro? Que acredita em amor à primeira vista? Em casais que envelhecem juntos? Que constrói grandes feitos juntos? Ainda sou daquelas que quero morrer de saudade do amor, mas quando tiver perto que a gente não se desgrude? , começou ela.

Em seguida, a cantora disse que deseja um amor que dure para sempre:

Eu acredito no amor? Claramente eu quero alguém que seja claro que me ama? Assim como água cristalina que me banha e que me encha de flores? Que me faça sentir aromas diferentes? Que me beije sem medo na frente de todo mundo? Que eu cante as apaixonadas para ele? Eu quero um amor para ficar para sempre? Entendeu?

Vale lembrar que Maiara teve um relacionamento iô-iô com o Fernando Zor, que começou em 2019 e teve um fim definitivo em 2023.