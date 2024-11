Celcoin compra CobranSaaS, especializada em cobrança, em 1ª aquisição após aporte

A empresa de infraestrutura de tecnologia financeira Celcoin fechou a compra da CobranSaaS, startup especializada em gestão de carteiras de crédito e de cobranças. O valor da aquisição não foi revelado. Quinta operação do tipo feita pela Celcoin em dois anos, a compra é a primeira desde o investimento de R$ 650 milhões feito no primeiro semestre pela Summit Partners.

A CobranSaaS emite cerca de 6 milhões de cobranças mensais. Criada em 2013 e sediada em Porto Alegre, a startup tem como clientes Cielo, Neon, Magazine Luiza, DM Card, Pernambucanas e C&A, em mais de 90 clientes.

Os serviços prestados pela companhia incluem gestões e cobranças ordinárias e extraordinárias. A Celcoin presta serviços nesta vertente, o que permite inclusive emitir cédulas de crédito bancário (CCB), notas comerciais e outros títulos que lastreiam operações.

Ao todo, as plataformas da Celcoin atendem a cerca de 500 fintechs e bancos digitais, e a mais de 6.000 empresas médias e grandes. Por mês, o processamento é de R$ 20 bilhões.

"A aquisição da CobranSaaS reforça nossa estratégia de oferecer uma solução completa e integrada para operações de crédito; com essa nova adição, fechamos com eficiência todas as etapas do ciclo", diz em nota o CEO da Celcoin, Marcelo França. De acordo com ele, os produtos da empresa permitem aos clientes reduzir custos tecnológicos.

"Agora, dentro do ecossistema da Celcoin, faremos parte do produto de crédito e cobrança mais completo do mercado, adicionando a gestão da carteira para facilitar o dia a dia dos clientes. Com um produto tão robusto, a Celcoin tem tudo para liderar também esse mercado", afirma Marcos Gabbardo, diretor da CobranSaaS. Ele fundou a empresa junto com Marcos Peruzzo e Thiago Peruzzo.