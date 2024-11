Taxas de juros têm viés de baixa, com mira em pacote fiscal

Os juros futuros operam em leve baixa nesta terça-feira, 19, em meio à alta do dólar e recuo dos rendimentos dos Treasuries. Além disso, a agenda fraca tende a reduzir a liquidez em véspera do feriado no Brasil.

O principal condutor dos juros deve ser o anúncio dos cortes de gastos, esperado ainda para esta semana.

Às 11h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 13,255%, de 13,324% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 caía para 13,435%, de 13,496%, e o para 2029 cedia para 13,245%, de 13,286% no ajuste de ontem.