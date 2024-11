Obras e acidente causam bloqueios e lentidão na Anchieta

Na Rodovia Anchieta sentido São Paulo, o tráfego está completamente bloqueado entre o km 56 e o km 40 por conta de uma obra de interdição total. Já no sentido Litoral, há lentidão entre os kms 54 e 56 devido a um acidente.

Além disso, a pista norte da Anchieta permanece interditada no trecho de serra para a realização de obras. Com isso, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera no formato 5x3, onde a descida é feita pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra ocorre exclusivamente pela pista norte da Imigrantes. Nos demais trechos da Anchieta, o tráfego flui normalmente.