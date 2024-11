Antes das reuniões do último dia do G20, Macron faz corrida matinal em Ipanema

O último dia da Cúpula do G20 começou cedo para o presidente da França, Emmanuel Macron, que saiu antes das 7 horas da manhã com alguns seguranças para uma corrida matinal antes do início do segundo dia do encontro de líderes mundiais. O presidente francês está hospedado no mesmo hotel que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Vestido com roupas para corrida, Macron retornou ao hotel por volta das 8 horas para se preparar para as reuniões do G20.