Novas alianças e estratégias para a Roça na madrugada de A Fazenda 16

As movimentações em A Fazenda 16 seguiram durante a madrugada e os peões não param de pensar em estratégias de votos para a Roça, que acontece nesta terça-feira, dia 19. Pensando nisso, Flor Fernandez se juntou aos seus novos aliados no jogo, o G4, composto por Gui, Yuri, Sacha e Luana, após algumas desavenças com o Grupão.

O novo grupo se juntou na academia para decidir as estratégias e conversas sobre os votos.

- Vamos tentar no Gilsão, iniciou Sacha,

- Eu vou ter que ir também, não queria, mas eu vou porque vai que um dia vou para a Roça e terei que me proteger, comentou a peoa.

Flor ainda aproveitou o momento para agradecer o G4 por lhe acolherem após virar pauta do Grupão na Dinâmica de Apontamento:

- Vocês foram maravilhosos ontem. Posso agradecer? Vocês forem incríveis, muito, muito obrigado, agradeceu.

- Imagina, Florzinha, imagina, respondeu Sacha.

- A gente nunca vai abrir alguma coisa que tu falou com a gente, completou Yuri.

Flora e Sidney se revoltam

Não foi só o G4 que focou nas estratégias não! O grupão também se juntou para uma reunião de condomínio, e comentar alguns acontecimentos anteriores. Sidney e Flora foram os que mais se revoltaram com atitudes de Sacha e apostaram na saída do ator.

- O Zé passou dos limites, ele também, para c****o! Gizelly passou dos limites, nem se compara. Suelen passou dos limites, nem se compara. Suelen foi questão de jogo, nunca se acovardou... Não é possível que esse cara vá para a Roça e vá voltar, mano, começou a filha de Arlindo Cruz.

- Eu confio muito no público, quero muito que as pessoas acompanhem e esteja, entendendo o que tá acontecendo aqui, completou Sidney.

- Todos os excessos o público tá tirando, disse Albert.

- Pois é, então chegou a hora! Se o seu raciocínio tá correto... eu acho que tem limite sim e ele já foi ultrapassado há muito tempo, completou o ator.

Yuri vira alvo

Ainda na conversa, o grupo comentou sobre a participação de Yuri no reality rural:

- Yuri é muito descontrolado, não tem inteligência emocional. Fica muito nervoso, muito agressivo, comentou Nessa.

- Ele ia bater no Juninho, a Lua entrou no meio para ele não bater no Juninho, ele ia bater no Juninho, disparou Flora.