Putin assina nova doutrina nuclear de Moscou, após decisão dos EUA sobre Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta terça-feira, 19, a atualização da doutrina nuclear de Moscou. A medida acontece após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, permitir que a Ucrânia ataque alvos dentro do território russo com mísseis americanos de longo alcance.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin havia instruído o governo a atualizar o documento desde o início deste ano para que estivesse "alinhado com a situação atual", e que não é uma resposta para a decisão de Biden.

A assinatura da nova doutrina, que garante que qualquer ataque aéreo à Rússia pode desencadear uma resposta nuclear, mostra os planos de Putin para utilizar o arsenal nuclear do país para forçar o Ocidente a recuar enquanto Moscou pressiona com uma ofensiva mais lenta na Ucrânia. Fonte: Associated Press.