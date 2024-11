Alex comemora feito esportivo da filha

Millene Manente, aluna do curso de Medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), deixou o pai, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), e a mãe, Mariana Manente, cheios de orgulho neste fim de semana. No domingo, vestindo as cores da Atlética Medicina São Caetano, Millene sagrou-se campeã do torneio de basquete feminino do Tormed, competição universitária anual que reuniu, em Matão, no Interior do Estado, equipes de oito faculdades de Medicina paulistas em 12 modalidades esportivas. Na final, disputada no Gija (Ginásio Poliesportivo dos Jardins), o time de Millene derrotou Medicina Franca por 43 a 11 com dois pontos da camisa 7, coroando campanha de três jogos e três vitórias. Os pais torceram pela filha a distância, de São Bernardo. “Parabéns pela conquista, minha filha. Desejamos que você continue cultivando o gosto e a prática de esportes sempre em sua vida. Nosso peito aqui (está) cheio de orgulho”, escreveu o parlamentar, nas redes sociais.

Bastidores

Doações

O Fundo Social de Solidariedade de Santo André fez mais uma entrega de alimentos para entidades sociais. A deputada estadual e primeira-dama andreense, Ana Carolina Serra (Cidadania, foto), destacou a importância das doações para garantir a segurança alimentar dos mais vulneráveis. “Diariamente, com a doação de nossos parceiros, 126 instituições são beneficiadas, contribuindo no combate à insegurança alimentar para cerca de 55 mil andreenses em vulnerabilidade social”, afirmou.

Casa Afro

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), postou em suas redes sociais as obras da futura Casa Afro, espaço para valorização da história e cultura afro-brasileira. O equipamento contará com salão multiuso, espaço culinário, brinquedoteca, salas de apoio social, psicossocial e jurídico, bem como duas áreas externas cobertas. “Vale destacar que, no projeto, está previsto o respeito a todas as normas de acessibilidade para que o ambiente seja acolhedor.”

Educação

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), aproveitou o Dia Internacional dos Estudantes, comemorado no domingo, para visitar a ETEC (Escola Técnica Estadual) da cidade, e aproveitou para reafirmar um compromisso de campanha. “Em Rio Grande da Serra, a partir do ano que vem, crianças, jovens e adultos terão acesso, de verdade, à educação que vai transformar vidas”, garantiu.

Mobilidade

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), se reuniu com o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, para discutir futuros projetos de mobilidade urbana para o município. Participaram do encontro o prefeito eleito, Marcelo Lima (Podemos); a vice eleita, Jessica Cormick (Avante); e a deputada estadual e primeira-dama da cidade, Carla Morando (PSDB), que articulou a reunião. “É São Bernardo seguindo com mais avanços”, afirmou Orlando.