No segundo dia do G20 no Brasil, Haddad almoça com Biden e tem reuniões bilaterais

No segundo e último dia do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da plenária que vai discutir desenvolvimento sustentável e transição energética, prevista para começar às 10 horas e tem ainda reuniões bilaterais ao longo do dia, incluindo uma com ministro das finanças da Alemanha, Jorg Kukies.

Haddad vai participar do almoço oferecido por Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Às 15h50, Haddad participa do lançamento da Aliança Energia com o Reino Unido.

O ministro vai participar de duas bilaterais junto com Lula: com o premiê da Índia, Narendra Modi, às 9h15, e com o primeiro ministro do Reino Unido, Keir Starmner, às 16h20.