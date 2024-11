Projeto de educação financeira outdoor é espalhado em São Caetano

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Caetano, lança neste mês de novembro uma iniciativa de educação financeira destinada à população economicamente ativa da cidade. A proposta é é apoiada pela Caixa Econômica Federal, além do SPC Brasil e visa promover práticas de autogestão financeira e valorização da poupança.

Segundo os organizadores, a campanha pretende ser "a maior ação outdoor de educação com o objetivo de alcançar cerca de 260 mil pessoas". O projeto usará as redes sociais e, como principal canal de divulgação, os modais de transporte coletivo regionais. A ideia do projeto Financeiramente surgiu a partir de uma pesquisa realizada pela CDL de São Caetano, que identificou um aumento preocupante de 4,01% no volume de dívidas em atraso dos moradores da região do Grande ABC, acima das médias regionais e nacionais. Segundo a pesquisa, as dívidas bancárias representam 70,77% do total, enquanto contas básicas, como água e luz, são responsáveis por 13,25% das dívidas ativas.

"Temos uma missão clara de ajudar as pessoas a transformar a maneira como lidam com o dinheiro, sem cair no não-consumismo, mas sim promovendo um consumo mais consciente e sustentável," explica o presidente da CDL de São Caetano, Alexandre Damásio, reforçando a importância dos tópicos endividamento, consumo compulsivo, orçamento familiar e a poupança desmistificados publicitariamente.