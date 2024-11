Fábrica da Volkswagen na Anchieta completa 65 anos

A Volkswagen festeja nesta segunda-feira (18) 65 anos da fábrica Anchieta, em São Bernardo, que já soma cerca de 14,7 milhões de veículos produzidos em sua história. A produção da Anchieta representa 57% dos mais de 25,7 milhões de veículos produzidos pela Volks do Brasil em 71 anos. Em outubro, a unidade iniciou a produção do Novo Nivus, o terceiro modelo da ofensiva de 16 lançamentos da marca até 2028, com destaque para a estreia, em breve, dos modelos híbridos.

“A fábrica Anchieta é estratégica para os negócios da Volkswagen do Brasil e seguimos investindo continuamente na unidade que completa 65 anos. No mês passado, iniciamos a produção do Novo Nivus na Anchieta e a linha também receberá o inédito Nivus GTS, já confirmado para o mercado brasileiro para o primeiro semestre de 2025. A Anchieta também terá mais dois veículos inéditos que serão anunciados em breve, como parte dos investimentos de R$ 16 bilhões que estamos fazendo no Brasil no mesmo período, reafirmando a nossa confiança no País”, afirma Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.

Inaugurada em 1959, a Anchieta foi a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, iniciando a expansão global da marca. A história da Volkswagen no Brasil, no entanto, teve início em 1953, em um galpão no bairro Ipiranga, em São Paulo.

Com a fábrica, teve início a nacionalização da marca. Nesse ano, a Kombi tinha 50% de partes produzidas localmente e o Fusca recebeu 54% de peças locais. A unidade também foi responsável pela produção de diversos modelos que marcaram presença nas ruas e garagens brasileiras, assim como em mais de uma centena de países que receberam modelos exportados a partir de 1970. Entre os carros icônicos feitos em São Bernardo, além do Fusca e Kombi, estão o Karmann-Ghia, VW 1600, VW 1600 TL, Variant, SP1, SP2, Brasília, Passat, Gol, Voyage, Saveiro, Parati, Santana e Polo, entre outros.

No mês passado, teve início na fábrica Anchieta a produção do Novo Nivus, um avanço do primeiro modelo 100% desenvolvido na região América do Sul e também produzido e vendido na Europa (com o nome Taigo por lá), o SUV Nivus estreou no mercado em 2020 e já conta com mais de 251 mil unidades produzidas na Anchieta.

“Na produção da Anchieta, utilizamos recursos avançados com ferramentas de Indústria 4.0 que envolvem IA (Inteligência Artificial), impressoras 3D, drones, além laboratórios de realidade virtual e aumentada garantindo a mais alta qualidade e inovação do portfólio Volkswagen”, diz Leandro Lemos de Oliveira, plant manager da Anchieta. Atualmente, são produzidos na Anchieta o Novo Nivus, Novo Polo GTS, Novo Virtus e Saveiro.