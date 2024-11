Santo André e Mauá celebram o Dia da Consciência Negra com eventos

As cidades de Santo André e Mauá divulgaram programações especiais para esta quarta-feira (20), feriado de Dia Nacional da Consciência Negra. O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, na cidade andreense, recebe nesta semana dois eventos que compõem o Novembro Negro. Já no município mauaense haverá uma caminhada com concentração na Praça do Relógio.

Na quarta-feira (20), quando é celebrada a data, o Carlos Gomes receberá programação especial, com o objetivo principal da constituição do Fórum Preto, espaço de diálogo e ação para fortalecer a luta por igualdade e justiça racial, a partir das 17h, na tentativa de se estabelecer um movimento forte e unido em prol das políticas públicas que promovem os direitos da população negra. Haverá ainda distribuição do livro Educação de Axé.

Antes disso, às 15h, o evento terá início com a apresentação do projeto Viola de Papo, incluindo uma conversa sobre a produção e um pocket show com o violeiro Rubens Nê Viana. Já às 19h acontece a pré-estreia do documentário Enéas – A Vida na Enézima Potência. Por fim, às 20h30, será apresentado o curta-metragem documental Quadro Torto, manifesto de Bá Kimbuta e Makomba, com composições das canções que trazem olhares para a complexidade do cotidiano de um homem negro no Brasil, em uma visão diaspórica. No fim de semana, dias 23 e 24, acontece a Feira Isabel, que contará com uma feira com empreendedores afro, espaço Erê e ainda diversos shows com artistas do movimento negro.

Já Mauá será palco da 19ª edição da Marcha Zumbi dos Palmares, um evento que celebra a cultura, a diversidade e a luta pela igualdade racial. Organizada por entidades sociais e com o apoio da Prefeitura, a marcha convida a população a participar de um dia repleto de atividades culturais e reflexivas.

A programação começa às 10h na Praça do Relógio, com a concentração inicial animada por um carro de som. Os participantes poderão se aquecer com a energia dos Filhos de Ghandi e assistir a uma roda de capoeira, manifestação que une arte, história e resistência. Ao meio-dia, o grupo segue em caminhada até a Praça da Bíblia, promovendo um ato simbólico de união e luta por igualdade.

Durante a tarde e à noite, das 14h às 22h, a programação cultural se intensifica. O evento reafirma a relevância do Dia da Consciência Negra como um momento de luta e celebração. “Queremos que este dia seja de reflexão, mas também de festa pela resistência e força do povo negro e indígena, que moldam nossa identidade cultural”, destacam os organizadores.