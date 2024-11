Vice eleita em Rio Grande: ‘representarei uma raça e um gênero’

Vilma Marcelino (PSDB), uma das cinco vice-prefeitas eleitas este ano no Grande ABC, vai ajudar Akira Auriani (PSB) a governar Rio Grande da Serra e, segundo o futuro chefe do Executivo, não será uma vice figurativa, como ocorre em muitos governos. A tucana traz grande experiência na bagagem. Formada em pedagogia e psicologia, foi secretária da Cidadania e Inclusão Social do município e recebeu de Akira a missão de coordenar a produção do plano de governo quando o socialista ainda era candidato ao Executivo.

Entre os desafios que tem, Vilma destaca a oportunidade de representar um gênero, uma etnia e um grupo no Executivo. “Tenho de aproveitar esse momento em que vou ocupar um lugar de decisão. Estou chegando e representando um grupo, uma raça, um gênero. É uma carga grande, mas estou forte e disponível para dar meu melhor, porque é uma oportunidade”, pontuou.

Para Vilma, o 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, que será comemorado na quarta-feira, é uma grande conquista. Destacou que houve avanços na questão do respeito e da visibilidade, mas que ainda falta muito no combate ao racismo e à discriminação. “As coisas não passam mais despercebidas. Antigamente, aconteciam atos de discriminação, de racismo e injúria racial, mas ficava por isso mesmo. Hoje todo mundo tem um celular na mão. São as pessoas pretas e brancas que compram a briga, mas precisa muito mais.”

Vilma destacou o apoio e respeito que lhe confere o prefeito eleito. “Em toda a oportunidade que surge de estarmos juntos, o Akira me leva, me apresenta e faz questão que eu ocupe um lugar ao lado dele. Ele fala: ‘não é na minha frente, nem atrás. É ao lado, porque vamos caminhar juntos’”, disse.

Quanto a ser mulher e participar do Executivo, a vice-prefeita eleita ressaltou o olhar mais detalhista e cuidadoso do público feminino. Afirmou que, quando Akira fez o convite para ser vice, o que a “conquistou” foi o fato de ele não querer fazer uma gestão só de obras, mas sim, para as pessoas. “Ele me disse: ‘quero fazer uma gestão que, de verdade, cuide das pessoas e quero que você ajude’. Vejo que isso é uma visão feminina. Esse olhar do cuidado, de ter essa atenção. A gente consegue ter um olhar com amplitude maior.”

PLANO DE GOVERNO

Vilma afirmou que ela e Akira formaram uma dupla que deu muito certo durante a campanha, a qual considerou uma experiência maravilhosa por conta do bom acolhimento da população. O grupo fez um planejamento de execução com duração de um ano, o qual passou pela ‘formação’ dos então pré-candidatos a vereador ao conteúdo do plano de governo.

“Em abril, começamos a organizar nosso plano de governo, cujo processo foi participativo e inovador. De abril a julho tivemos reuniões aos sábados nos bairros e, durante a semana, fazíamos as partes temáticas. Ouvimos a população sobre as necessidades de cada bairro. A cada semana convidávamos pessoas ligadas às áreas de educação, Saúde, causa animal, pessoa com deficiência, autismo, segurança. Nesse trabalho contemplamos mais de 2 mil pessoas.”

O plano de governo de Akira tem mais de 40 páginas e foi construído com base nas reuniões. “Não foi copia e cola, como muitos fazem. Deu bom resultado e, hoje, é nosso projeto de trabalho.”