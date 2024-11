Palavra do Leitor - 19 de novembro de 2024

Jornada de trabalho

A Câmara de Santo André, há pouco tempo, reduziu sua jornada de trabalho de dois dias por semana, às terças e quintas-feiras, para apenas às terças-feiras, isso visando otimizar os trabalhos e sobrar mais tempo aos vereadores. Com o mesmo propósito, para a próxima legislatura, aumentou de 21 para 27 o número vereadores, afinal, o trabalho estava saturando os nobres edis. Lembrando que os mesmos são agraciados com duas férias anuais, o que é considerado justo. Para ser coerente com tudo isso, os vereadores, em sua unanimidade, deveriam encampar uma luta coletiva pelo fim da jornada 6X1 que está sendo discutida no Congresso e assinarem um manifesto neste sentido.

José Marcos Valentim

Santo André

Revitalização

Leio nesta coluna questionamento do andreense Ângelo Gaiarsa Neto sobre pseudo obras no Museu Octaviano Gaiarsa (Museu Octaviano Gaiarsa, dia 16). Filho. neto e bisneto de andreenses – da Rua Natal – e ex-estudante do saudoso Grupão, onde tínhamos os famosos tratamentos dentários compulsórios e inesquecíveis mestres, eu, ao contrário do filho do patrono, temo muito por essas “obras”. Da última vez que lá estive, fiz uma viagem ao passado, pareceu tudo perfeito, me senti na classe como aluno, do lado externo me recordei de quando plantávamos uma árvore e cantávamos seu hino. Já não gostei de terem destruído, no alto da entrada, do lado esquerdo, a palavra em alvenaria “Meninas”, restando somente do lado direito “Meninos” – sim, porque meninos entravam por um lado e meninas por outro. Se fizerem lá o que fizeram com o Cine Carlos Gomes, com certeza frequentado pelo nosso prefeito – que há de concordar –, será um desastre. Hoje o Carlos Gomes não tem qualquer semelhança com aquele que conhecemos. Oremos.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Acusações

Eita que tá difícil, viu! Volta hoje o Sr. Mauri Fontes a atacar o Zé Dirceu, dizendo que que ele cometeu sim vários crimes e que esses crimes mataram pessoas (José Dirceu, dia 13). Dessa vez me diminuindo como analfabeto, sugerindo que eu me informe em meios de comunicação sérios ou será preciso que ele desenhe pra eu entender. Ora, meu senhor, a origem dessa conversa partiu de uma afirmação de que com a absolvição do Zé Dirceu pelo STF (Supremo Tribunal Federal), por meio do Gilmar Mendes, qualquer assassino e bandido poderia estar solto e limpinho, saindo da cadeia (José Dirceu, dia 1). Eu disse desconhecer qualquer assassinato do Zé Dirceu, e que se eu fosse ele iria acionar na Justiça a pessoa que fez a afirmação para que apresentasse provas ou respondesse pelos seus atos. O que vem se arrastando depois disso é blá-blá-blá. Eu leio diariamente esse conceituado jornal, além de me informar em outros meios de igual idoneidade, mas acho que vai ter que desenhar sim, pois, repetindo, nunca vi o Zé Dirceu com arma na mão ameaçando ninguém, ao contrário de Carla Zambelli e Roberto Jefferson, que ameaçaram com arma em punho e cujos casos foram amplamente divulgados. Tem também o caso do bolsonarista lá do Paraná, o agente penitenciário federal Jorge José da Roxa, que invadiu a casa de um aniversariante e o matou porque era contrário à decoração da sua festa. Esses casos não preciso lhes desenhar, pois como foram amplamente divulgado, com fotos reais, mais confiáveis, portanto, que desenhos, então posso dispensar o desenho, não é mesmo?

Alencar Marcon

Santo André