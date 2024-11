Ituano publica nota oficial após segundo rebaixamento em 2024: 'Ninguém imaginou'

Apesar de vencer o Vila Nova no último sábado, por 4 a 3, o Ituano foi rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro no domingo, por conta da vitória do CRB diante do Santos, por 2 a 0. O clube, que já tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista no começo de 2024, publicou nas redes sociais uma carta ao torcedor.

"Ninguém imaginou que pudesse acontecer e terminar assim", diz trecho do comunicado, que também cravou os objetivos para o próximo ano. "A nossa missão em 2025 é conseguir os dois acessos. Com todos unidos no único objetivo e pensamento".

Na Série B, em 37 jogos, o Ituano soma 11 vitórias, quatro empates e 22 derrotas. Chegou a 37 pontos, em 18º lugar, e, restando apenas uma rodada, não pode mais ultrapassar o Botafogo, primeiro fora do Z-4, em 16º com 42. Está rebaixado ao lado de outros dois clubes paulistas - Guarani e Ponte Preta - e o Brusque.

O time de Itu ainda precisa cumprir tabela na 38.ª e última rodada, diante do Amazonas, no domingo, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Na carta ao torcedor, o Ituano lembrou momentos de alegria, mas também de tristezas, como os rebaixamentos no Paulistão em 1994 e 1999 e duas quedas seguidas, da Série B à Série D entre 2007 e 2008. Apesar do novo revés, garantiu estar o clube 'melhor estruturado e mais forte'.

O Ituano voltou a ser gerido pelo ex-meia Juninho Paulista no fim de 2023, após deixar cargo na comissão técnica da CBF. Logo no início da temporada, ele foi muito pressionado para demitir o técnico Marcinho devido o péssimo início no Paulistão.

Entretanto, Juninho destacou o projeto a longo prazo para o Ituano e bancou o treinador para a 'recuperação do DNA ofensivo do clube'. Pouco depois disso, porém, Marcinho foi demitido com uma vitória, três empates e cinco derrotas no Paulistão, além da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, após perder por 2 a 1 para o São Luiz-RS.

Depois do rebaixamento no Paulistão, o Ituano soltou nota oficial, afirmando que o fato "foi um acidente de percurso". Juninho Paulista falará após o novo rebaixamento e convocou uma coletiva para terça-feira.