Davi Brito se pronuncia após virar piada por supostamente aparecer esquiando no Chile

Davi Brito viu o seu nome envolvido em uma polêmica daquelas! O campeão do Big Brother Brasil 24 postou um vídeo em suas redes sociais supostamente esquiando no Chile. Na gravação, Davi não aparece, mas é possível ver um reflexo na gravação o que acabou causando uma enorme repercussão na web.

Diante dos comentários, Davi recorreu aos stories para se pronunciar e se mostrou irritado com a situação, já que segundo ele, em nenhum momento falou que estava praticando o esporte.

- Em momento nenhum, seus fofoqueiros, eu botei lá dizendo que eu estava esquiando. Eu coloquei um vídeo na internet, tá bom? Só simplesmente postei um vídeo, disparou.

E não parou por aí! Davi ainda afirmou que as pessoas sempre tentam distorcer o seu conteúdo:

- Aí vocês pegam um corte meu e transformam tudo em uma coisa negativa. Sabe por quê? Porque vocês não aguentam ver meu bem, mano! (...) Vocês esperam um corte, esperam uma fala para pegar e bombardear.

Para encerrar, ele explicou novamente sobre a neve e deixou claro que não se importa com o falatório:

- Em todas as fotos que eu tirei estava nítido que não existia neve no Chile nessa época. Na minha própria publicação eu enfatizei dizendo que retornaríamos no Chile para esquiar na neve. Eu não tô nem aí para o que vocês falam. Se mordam, se mordam! Fiquem aí se mordendo o dia todo na internet, não estou nem aí, não fiz nada demais.