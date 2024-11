Leonardo fala sobre comparação de Virginia com Hebe Camargo e se derrete pela nora: Talentosíssima

O cantor Leonardo se derreteu pela nora, Virginia Fonseca. Em conversa com o Blog Samila Gomes em passagem pelo Ceará, o sertanejo falou sobre o talento de Virginia como apresentadora.

- A Virginia é uma meninona talentosíssima, acho que foi uma coisa mandada de Deus também. O primeiro programa dela eu fui convidado e ela falou: Léo, tem que ser você, porque é o meu primeiro e você me ajuda lá. E eu vi que realmente ela nasceu para apresentar.

O cantor pontuou que a influenciadora que apresenta o Sabadou com Virginia, no SBT, é comparada com Hebe Camargo por pessoas que trabalham no meio televisivo:

- Não vou comparar não, porque a gente tinha uma grande apresentadora que é a Hebe Camargo, mas não precisou eu comparar. Outras pessoas de dentro da televisão já compararam. Ela fala com muita liberdade, não escolhe palavras e não fala palavras bonitas para agradar ninguém.

Leonardo ainda revelou como é a relação familiar entre eles, afirmando que se dão muito bem:

- Ela é daquele jeito, a gente dá muito certo, graças a Deus. Eu e Margareth a gente dá mais certo ainda, porque a gente bebe demais. E é desse jeito.