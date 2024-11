Anitta interrompe show para 'dar bronca' em fã que segurava cartaz

Anitta interrompeu o show para dar uma "bronca" em um fã que segurava uma placa durante sua apresentação no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A apresentação ocorreu no domingo, 17.

"Que delícia, que show maravilhoso. Muito obrigada por esse cartaz, mas pode abaixar porque o povo de trás não vai conseguir ver o show", comentou a artista.

Em seguida, no vídeo, aparece o cartaz com a mensagem para Anitta, por sua indicação ao Grammy Latino com o álbum Funk Generation.

Nos comentários da publicação, fãs apoiaram o "fecho" da artista. "Se até o celular atrapalha, imagina um cartaz". Outros usuários do X, antigo Twitter, alegaram estar presentes no show, e disseram que o cartaz não era o mostrado na imagem. "Era uma faixa gigantesca", escreveu um.