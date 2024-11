Emocionante! Patrícia Abravanel recebe homenagem de Mauricio de Sousa a Silvio Santos

Emocionante! Mônica Sousa participou do Programa Silvio Santos no último domingo, dia 17, e presentou a apresentadora Patrícia Abravanel com um quadro feito por Mauricio de Sousa em homenagem a Silvio Santos, que faleceu há três meses.

A obra era uma ilustração típica de Mauricio de sua famosa Turma da Mônica, mas, dessa vez, com o comunicador ao centro:

Para Sempre Silvio Santos, com eterna saudade, dizia a mensagem gravada no quadro.

Ao receber o presente, Patrícia se surpreendeu e se emocionou:

- Que lindo. Agradecer muito o Mauricio de Sousa. Que alegria, estou emocionada, comentou a apresentadora.

Ela ainda relembrou que a sua história e a de Mônica, filha de Maurício, são muito parecidas.

- As nossas histórias se cruzam né?, questionou Patrícia.

- A história do seu pai e do meu pai tem muita coisa em comum, comentou Mônica.

- E na primeira revista que ele escreveu ele colocou meu pai. Na primeira revista em quadrinhos da Turma da Mônica. Uma história muito linda!, relembrou a apresentadora.

- A gente nunca chamou pelo mesmo nome, sempre por alguma coisa parecida. Mas era ele, né? O microfone, o terno..., comentou a filha do cartunista.