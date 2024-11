Anitta dá bronca em fã durante show: Muito obrigada por esse cartaz, agora pode abaixar

Anitta chamou a atenção de um fã durante sua apresentação no festival Rock the Mountain, no último domingo, dia 17, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nem precisamos dizer que, rapidamente, o vídeo do momento viralizou nas redes sociais, não é?

Nas imagens, a cantora aparece pedindo para que o fã abaixe o cartaz que escreveu para ela, para que assim, as pessoas que estivessem atrás dele conseguissem assistir ao show.

- Que delícia, que show maravilhoso. Muito obrigada por esse cartaz, agora pode abaixar que o povo de trás não consegue assistir ao show.

O cartaz parabenizava Anitta pela indicação ao Grammy categoria de Melhor Álbum Pop Latino por Funk Generation.