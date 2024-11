Muita treta após Dinâmica de Apontamento... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A madrugada desta segunda-feira, dia 18, em A Fazenda 16 não foi nada tranquila. Como de costume, aos domingos, acontece a Dinâmica de Apontamento entre os peões, causando diversas tretas entre eles.

Sacha Bali foi o mais apontado no jogo que foi atacado por Babi, Sidney e Fernando. Em uma de suas idas ao pequeno palco para se defender, ele foi atacado pela ex-panicat que não gostou de como o pão a respondeu e deixou, chorando, o espaço da dinâmica.

- O apontamento é aqui. Cita aqui para mim! Tá? Cita para mim! Senão, vou sair daqui e não vou ouvir, disse a peoa.

- Babi, agora é o meu momento de falar. Você vai para o seu lugar e espera eu terminar de falar, aí você fala. Tá bom?, disparou Sacha

Fernando vai para cima de Sacha

Após o ocorrido, Fernando resolveu defender Babi e foi para cima do ator afirmando que ele tem mania de gritar e ir para cima de mulher.

- Cala a boca seu m***a, você só grita com mulher, disparou o ex-Masterchef

- Eu grito contigo também, eu grito, tu quer me beijar?, respondeu Sacha.

- Eu não tenho medo de você, eu não quero beijar um b***a que nem você não. Com a Babi você grita, né, seu filho da p**a. Você acha que eu sou a Babi? Seu arrombado do c*****o, seu otário, você vai ver, a vida vai te castigar para c*****o. Com mulher, você grita, né? Seu babaca, continuou Fernando aos berros.

- É? Eu grito contigo também, rapaz. Você acha que você é quem? Você que é um otário, finalizou o ator.

Flora se revolta com Yuri

Ainda sobre a dinâmica, Flora se revoltou com Yuri após afirmar que o peão mandou ela se f***r ao voltarem para a sede.

- Eu ainda falei para você: você tá mandado, eu me f***r? Aí você falou: vai se f***r, iniciou a filha de Arlindo Cruz.

- Não, não falei, eu falei f**a-se para o que você estava falando. É sempre assim, Flora. Você sempre tenta levantar uma pauta, respondeu o peão.

- Tá bom, você se acha no direito de falar f**a-se para mim? Não, não tô levantando pauta, não. Abaixa o dedo para mim, respondeu ela.

- Flora, f**a-se o que você está falando, disparou Yuri.

Noite nada fácil para os participantes do reality rural, não é?