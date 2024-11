Viih Tube mostra novo encontro de Lua e Ravi e conta: Ainda não teve ciúmes

Alerta, altos índices de fofura! Viih Tube compartilhou nesta segunda-feira, dia 18, mais um encontro entre os filhos Lua e Ravi. Nas imagens, a pequena aparece super feliz enquanto recebe o irmão caçula em sua brinquedoteca.

Os pequenos já haviam se conhecido antes, quando Viih e Ravi ainda estavam na maternidade. Na época, Eliezer, pai dos pequenos, contou que o casal estava deixando a primogênita se aproximar do irmão no tempo dela.

Casada com Eliezer, Viih se tornou mãe de dois em 11 de novembro de 2024, com nascimento do caçula Ravi. Lua, primeira filha dos dois, nasceu em 9 de abril de 2023.