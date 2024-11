Explosão causa incêndio no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica da Braskem no Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na Bahia, na manhã desta segunda-feira, 18. Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e extinto ainda pela manhã. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a empresa disse que, por volta das 2h30, procedeu com evasão da unidade industrial PVC1, localizada no Polo Industrial de Camaçari, devido a ocorrência de incêndio. "A unidade afetada se encontrava com a operação parada para manutenção planejada e as demais plantas não foram impactadas", disse a Braskem.

As equipes de atendimento e combate a emergências atuaram imediatamente e a ocorrência foi controlada. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. "A Braskem está iniciando a apuração das causas desta ocorrência", disse a empresa.

Nas redes sociais, internautas registraram o momento da explosão ocorrida ainda na madrugada. Posteriormente, o fogo se alastrou pelo local.