Trump amplia busca por chefe do Tesouro em meio à disputa agressiva pelo cargo

Os assessores de Donald Trump passaram a avaliar uma nova lista de candidatos a secretário do Tesouro, após uma disputa sobre o cargo que irritou o presidente eleito nos últimos dias. Entre os que agora são cogitadas para o cargo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, estão Kevin Warsh, que foi assessor de Política Econômica do ex-presidente George W. Bush (2001-2009), e o presidente da Apollo Global Management, Marc Rowan.

Os assessores de Trump entraram em contato com Rowan para avaliar se o executivo tinha interesse, segundo o Wall Street Journal.

Rowan, que respondeu positivamente à consulta, ainda não falou com Trump e não está fazendo lobby, de acordo com fontes.

O nome de Warsh, que os assessores econômicos de Trump sugeriam como possível presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), também passou a ser cotado para o Tesouro.

Warsh participa da equipe de transição de Trump. Procurado, não respondeu aos pedidos de comentário.

Algumas pessoas próximas a Trump também defenderam que o senador republicano Bill Hagerty, do Tennessee, fosse considerado para o Tesouro. Hagerty se encontrou com Trump em Mar-a-Lago há alguns dias, de acordo com uma fonte. Não está claro se Hagerty discutiu o cargo com Trump, mas o parlamentar disse a aliados que seria uma boa opção para liderar o Tesouro. Hagerty participou do governo de George H.W. Bush (1989-1993).

Os favoritos de longa data para o Tesouro - o investidor Scott Bessent e o empresário bilionário Howard Lutnick, da Cantor Fizgerald - ainda estão na disputa pelo cargo, embora ambos também tenham sido cogitados para outras funções na administração Trump.

Algumas pessoas próximas ao presidente eleito disseram que as chances de Lutnick diminuíram em meio a uma campanha agressiva do empresário pelo cargo, que se intensificou quando o empresário ficou sabendo que Bessent estava no páreo. Fonte: Dow Jones Newswires.