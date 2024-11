MC Daniel chora ao falar sobre emoção de estar esperando o primeiro filho: - Agora meu maior sonho é ser o melhor pai do mundo

O coração dele não aguenta! MC Daniel está contando os dias para o nascimento de seu primeiro filho e só de pensar que em breve se tornará papai o cantor já fica todo emocionado. Durante participação no Domingão com Huck, ele chegou a chorar enquanto descrevia a emoção de ver a namorada, Lorena Maria, grávida.

Enquanto o programa fazia uma retrospectiva do ano do artista, foram exibidas imagens do ultrassom do bebê que está por vir e Daniel caiu no choro.

- Vocês já sabem que eu sou chorão e vão bem na ferida, né? Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso.

A câmera então mostrou que a mãe do funkeiro e Lorena Maria estavam na plateia do estúdio acompanhando a participação dele na atração, como uma surpresa para Daniel.

- Te amo, amor. Te amo muito. Ela é tão bonita que parece até de mentira. É um sonho. Ela sabe que sou apaixonado por ela, aprendo a desfrutar o melhor da vida. Durante muito tempo busquei por ter dinheiro e fama. Quando tive, me encontrei mais vazio do que antes e percebi que a verdadeira riqueza e o valor estão nas pessoas, que são aquelas ali [aponta para a mãe e para a namorada], mais os meus avós. Me sinto muito feliz, honrado, grato e preparado. Agora o meu maior sonho é ser o melhor pai do mundo, reagiu ele emocionado.

A companheira do artista também falou um pouco sobre o momento especial que estão vivendo:

- Tudo que ele [MC Daniel] faz, eu já vejo meu filho fazendo. Ele já me dá trabalho na barriga, imagina fora. Ainda estamos decidindo o nome.

Para completar, a mãe de Daniel descreveu os sentimentos de se tornar vovó pela primeira vez:

- Estou muito feliz porque é um sonho do Dani, ele sempre falava isso, não via a hora. A gente gosta muito de criança lá em casa, sou professora. A Lorena é uma mãe querida, estou muito feliz. O filho é uma herança do Senhor, imagine o neto? Imagine o meu coração quando nascer?