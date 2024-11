Preta Gil compartilha os novos passos do tratamento: Reavaliação

No último domingo, dia 17, já em casa após mais uma internação, Preta Gil falou sobre os próximos passos do tratamento. Depois de ter tipo uma infecção e os médicos descobrirem que seu cateter estava entupido com cálculos renais, a cantora retornou para sua casa, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, ela tranquilizou os fãs:

- Volto agora a uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia, da semana retrasada e também dessa infecção que eu tive no rim, mas estou bem.

Gil ainda continuou dizendo que nas próximas semanas realizará exames:

- Estou me cuidando, estou no Rio [de Janeiro], estou na minha casa, vou ficar aqui nos próximos dias e dia 26 eu faço novos exames pra gente fazer uma reavaliação de como está, como foi que o meu corpo respondeu à quimioterapia e quais são os próximos passos no tratamento.

Mais uma luta pela frente! Preta Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso. Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo. Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente.