Região terá 1.093 vagas de emprego na semana

As Prefeituras do Grande ABC, por meio de seus centros de emprego e renda, oferecem nesta semana 1.093 vagas de empregos. São contemplados todos os segmentos – comércio, indústria e serviços – com vários níveis de escolaridade como exigência.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador tem 286 postos, cuja relação pode ser consultada pelo link https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/. O serviço funciona na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O atendimento é das 8h às 17h.

Em Santo André são 109 vagas, que podem ser consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital. O acesso ao portal Gov.br, por meio do link https://servicos.mte.gov.br. O atendimento presencial ocorre no Paço Municipal.

Em Diadema são 206 vagas, para todos os níveis, incluindo duas de estágio. Destaque para as 50 vagas de vendedor e 40 de auxiliar de produção (feminino). Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em São Caetano existem 445 colocações em aberto. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Pelo link é possível consultar as ofertas e ainda formalizar a inscrição.

Em Ribeirão Pires são 1.093 vagas. A seleção acontece no Posto Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto na quarta-feira (dia 20), devido ao feriado da Consciência Negra. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4824-4282.