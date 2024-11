Charge - 18 de novembro de 2024

A futura primeira-dama de São Bernardo, Zana Lima, participou ativamente da campanha do prefeito eleito, Marcelo Lima (Podemos), e disse estar 100% pronta para ajudá-lo no governo a partir de 2025. Apesar de a campanha do podemista sempre pregar o amor, Zana afirmou que sofreu discriminação por causa de sua cor. Para a futura primeira-dama, o preconceito existe no olhar, na fala e no jeito de tratar as pessoas. “A pandemia veio e mostrou para muita gente que não importa a classe social, a cor, o credo, porque vamos todos para o mesmo lugar, indiscriminadamente. Porém, muitos ainda não aprenderam isso.”