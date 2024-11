Na semana em que o Brasil celebra a Consciência Negra, com feriado na quarta-feira, a entrevista concedida ao Diário por Zana Lima, presidente municipal do PMB e futura primeira-dama de São Bernardo, traz à tona questões urgentes sobre desigualdades raciais. Mulher do prefeito eleito Marcelo Lima (Podemos), ela é símbolo de um marco histórico: a primeira mulher negra a ocupar esse posto em uma cidade marcada por episódios de discriminação institucional. O caso do atual chefe do Executivo denunciado em 2023 à ONU (Organização das Nações Unidas) por racismo institucional evidencia que a trajetória de avanços em igualdade racial permanece incompleta e cheia de obstáculos.

Feitas com singular coragem, as declarações de Zana sobre o racismo enfrentado diariamente por pessoas negras destacam a urgência de políticas públicas que tratem a desigualdade racial como questão de prioridade social. Para que municípios como São Bernardo possam crescer de maneira inclusiva, é necessário o desenvolvimento de políticas afirmativas que ampliem o acesso a oportunidades, emprego e educação. A futura primeira-dama está cheia de ideias. A criação de programas específicos que promovam equidade e consciência comunitária mais justa não é apenas um passo moral, mas um pilar para o progresso coletivo, removendo entraves que perpetuam ciclos de exclusão e pobreza.

A persistência do racismo reflete um entrave ao desenvolvimento socioeconômico, que afeta tanto indivíduos quanto o potencial das cidades. Políticas efetivas devem enfrentar a questão em múltiplas frentes, desde a educação antirracista até incentivos econômicos para comunidades historicamente desfavorecidas. O exemplo de Zana Lima – cuja experiência pessoal com o preconceito não apenas ecoa a realidade de muitos cidadãos, mas também expõe a necessidade de ações que vão além do simbólico – pode ser um catalisador para mudanças práticas, lembrando que o combate à discriminação é um caminho necessário para qualquer município que almeje progresso genuíno e inclusivo.