Lula se reúne com presidente do Egito e assina documento de parceira estratégica

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve reunião bilateral com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no domingo, 17, na véspera da reunião do G20, no Rio de Janeiro. Segundo nota do Palácio do Planalto, os líderes assinaram um documento de parceira estratégica e conversaram sobre a situação do conflito na Faixa de Gaza.

Lula convidou o presidente Sisi a visitar o Brasil em 2025, após agradecer pela hospitalidade com que foi recebido no Egito em fevereiro deste ano.

De acordo com o comunicado, Sisi falou sobre a concordância dos dois países em temas como governança global e destacou possibilidades de cooperação nas áreas industrial, de defesa e cultural, com intercâmbio de peças históricas para museus brasileiros.

Participaram da reunião os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Margareth Menezes (Cultura). Também participou o assessor especial do presidente da República, Celso Amorim.