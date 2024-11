Marquinhos exalta estabilidade da seleção no ano após mudanças de técnico em 2023

Uma das principais lideranças da seleção brasileira nos últimos anos, o zagueiro Marquinhos exaltou a estabilidade no comando da equipe com a chegada de Dorival Júnior à função de técnico. Na avaliação do defensor, o crescimento da equipe nas últimas partidas tem relação direta com a manutenção do trabalho, em contraposição às mudanças de treinador ao longo do tumultuado ano de 2023.

"A estabilidade na seleção é muito importante. No clube, o dia a dia é maior, tem mais jogos frequentemente, mais dinâmica com treinador, estafe e jogadores. É uma dinâmica diferente da seleção. Dorival e estafe entendem cada vez melhor como funciona a seleção, as Eliminatórias, e isso dá uma casca ao grupo e para eles em busca dos objetivos", comentou Marquinhos.

O zagueiro se referia ao contexto da temporada passada, quando a equipe nacional foi liderada por dois técnicos diferentes (Ramon Menezes e Fernando Diniz, sob a sombra da possível chegada de um terceiro treinador, o italiano Carlo Ancelotti, que não teve sua contratação confirmada. Dorival assumiu o comando do time nos primeiros dias de janeiro de 2024.

"Claro que tivemos erros, é normal, começo do ciclo... Mas aprendemos com esses erros e essa estabilidade dá segurança para errar, corrigir e se afirmar naquelas coisas bem feitas. A gente vê isso como ideia, como padrão. O professor (técnico) entende quem tem na mão, como podemos atuar, se jogar contra seleções sul-americanas como funciona, tudo muito rápido e apressado. Esse tempo junto e sem mudança foi bom para terminarmos o ano com estabilidade e segurança na nossa ideia de jogo", declarou.

Marquinhos também mandou um recado para a torcida ao pedir maior proximidade do público com o time. "Não abandonem a seleção brasileira. É meu terceiro ciclo de Copa do Mundo e posso dizer que todos que estão aqui vestindo essa camisa vêm para cá com muito orgulho, fé, esperança, dignidade", afirmou o zagueiro do Paris Saint-Germain.

Questionado sobre o futuro de Neymar, seu ex-parceiro no clube francês, Marquinhos afirmou que a eventual volta do atacante para o futebol brasileiro não trará impacto negativo para a seleção. "O Ney, estando feliz e bem fisicamente, com saúde, vai impactar muito no jogo dele e com certeza volta à seleção 100%. Vai depender muito dele, de onde estiver, se for no Santos, Arábia ou Europa. Pela capacidade que tem, precisa reencontrar ritmo de jogo após lesão, é muito difícil. Reencontrando isso, as portas da seleção estarão abertas."

O atacante, ainda afastado da seleção por ter voltado recentemente de uma lesão grave, é cotado para retornar ao Santos na temporada 2025. De acordo com a imprensa europeia, o Al Hilal estaria prestes a rescindir o contrato do jogador brasileiro na Arábia Saudita, abrindo caminho para uma transferência de Neymar para o futebol nacional.