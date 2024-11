Casa do Olhar Luiz Sacilloto recebe workshop de pintura em tela

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, no Centro de Santo André, vai receber no dia 23 de novembro (sábado), das 10h30 às 14h30, um workshop de pintura em tela de MDF, com os grafiteiros Tota e Ariane Duque. O evento é destinado a artistas, entusiastas de arte urbana e pessoas interessadas em explorar sua criatividade.

O workshop oferece uma experiência prática onde os participantes aprenderão técnicas de pintura influenciadas pelo graffiti e muralismo (movimento artístico que se caracteriza por pinturas feitas em paredes ou painéis permanentes). Os tópicos incluem ainda história da arte urbana e criação de composições dinâmicas.

Tota, cujo nome verdadeiro é Antonio Duque de Souza Neto, é um grafiteiro experiente e sênior da cidade de Santo André. Ele tem mais de 30 anos de experiência na arte urbana e é conhecido por suas obras de graffiti, pinturas em tela, esculturas em MDF e cenografia.

O artista é um dos fundadores da ONG Zulu Nation Brasil e também membro do Coletivo 5 Zonas. Ele já ministrou oficinas de graffiti em várias cidades do Brasil. Para participar do workshop será necessário realizar inscrição pelo link https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1796/. Todos os materiais serão fornecidos aos participantes.

Serviço

Workshop de pintura em tela de MDF com Tota e Ariane Duque

Data: 23/11 (sábado)

Horário: das 10h30 às 14h30

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto | Rua Campos Sales, 414 - Centro

Inscrições: https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1796/

Classificação indicativa: 18 anos