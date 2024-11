André Luiz Frambach pede Larissa Manoela em casamento outra vez, em festival na Tailândia

O amor está no ar! Neste domingo, dia 17, André Luiz Frambach surpreendeu os internautas com um vídeo fofo com Larissa Manoela. Nele, o ator aparece sozinho no começo contando que vai pedir a amada em casamento novamente, mas desta vez, em um festival de lanternas, que ela adora.

A Lari vai ter uma surpresa. Vou pedir renovar os votos com ela. Vou pedir pra casar de novo no meio do festival.

No vídeo, André conta que acha que é um sonho de Larissa, que ama o filme Enrolados. A publicação do ator teve de trilha sonora a música que passa na cena do festival das lanternas no filme da Disney, Vejo Enfim a Luz Brilhar.

Na legenda, Luiz se declarou para a amada, com quem já oficializou a união em dezembro de 2023.

E quando todas as luzes estiverem acesas, estaremos juntos. E quando todas as luzes apagarem, estaremos juntos. E quando tudo ficar escuro, acenderemos quantas luzes forem possíveis pra que tudo volte a brilhar. Te amo, hoje pra vida toda e além.