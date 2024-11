Lexa rebate internauta que a acusou de traição: Estou bem e feliz

Sem papas na língua... Estes famosos rebatem as críticas sem problemas. Lexa participou do Sabadou com Virginia e revelou que fez sexo com Ricardo Vianna no primeiro encontro.

Após a notícia, um internauta comentou nas publicações da cantora afirmando que ela teria traído o ex:

Lexa, você traiu, é diferente, você ainda estava namorando, gata.

A funkeira respondeu a mensagem negando tudo:

Oi? Se eu me separei em setembro e conheci meu atual em outubro... Acho que você poderia apagar seu comentário, né? Deixe o passado no passado. Estou bem e feliz... e o melhor... vivendo sem palpitar errado sobre a vida dos outros.