Rodovias apresentam lentidão no retorno à capital neste domingo (17)

Os motoristas que retornam à capital paulista na tarde deste domingo (17) enfrantam congestionamentos na Imigrantes, Padre Manoel e Cônego Domênico Rangoni. De acordo com informações da Ecovias, a Imigrantes apresenta lentidão no sentido São Paulo, com tráfego congestionado entre o km 60 e o km 58.

A situação também é crítica na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido São Paulo, onde há registro de congestionamento do km 271 ao km 274. Já na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, os motoristas enfrentam congestionamento do km 268 ao km 270.

A concessionária orienta os condutores a dirigirem com cautela, respeitando os limites de velocidade e mantendo a atenção redobrada devido às condições de tráfego intenso e possíveis paradas repentinas.